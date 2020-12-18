Челябинск, , 11:23 — REGNUM В Челябинской области за 17 декабря была подтверждена смерть 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 скончались десять граждан. Среди них женщины 61, 67, 74, 81, 83 и 84 лет и мужчины 72, 78 и 82 (двое) лет.

От других причин скончались семь человек. У 52-летнего мужчины были гипертоническая болезнь и постинфарктный кардиосклероз, у 80-летнего мужчины — гипертоническая болезнь и сахарный диабет, у 41-летнего — хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, у 67-летнего — гипертоническая болезнь и хронический пиелонефрит, у 46-летнего мужчины — ВИЧ, у 72-летнего — обширный инфаркт и стенозирующий атеросклероз, а у 63-летней женщины — атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.