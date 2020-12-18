Тамбов, , 11:23 — REGNUM Выходным днём для сотрудников ряда учреждений объявлен день 31 декабря в Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о переносе для ряда сотрудников областных учреждений выходного с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, подписал глава администрации региона Александр Никитин. Губернатор рекомендовал руководителям расположенных на территории Тамбовской области предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, за исключением непрерывно действующих предприятий и организаций, с согласия сотрудников перенести выходной день с 26 декабря на 31 декабря.

Также Александр Никитин поручил руководителям профильных управлений 31 декабря 2020 года организовать бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения — должны предоставляться услуги тепло‑ и водоснабжения, водоотведения, транспорта, медицинского обслуживания населения, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 26 и 31 декабря в детсадах будет организована работа дежурных групп.