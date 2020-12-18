Благовещенск, , 11:23 — REGNUM В пятницу 18 декабря с космодрома «Восточный» произойдёт пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Старт ракеты-носителя запланирован на 15:26:26 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на стартовый комплекс космодрома «Восточный» установили ракету-носитель «Союз-2.1б». Предстоящий запуск станет первым полностью коммерческим с космодрома «Восточный» и первым реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb.