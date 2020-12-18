Москва, , 11:22 — REGNUM Министерство труда и социального развития России разработало новые правила оформления больничных листов, сообщает 18 декабря «Российская газета».

В настоящее время в 77 российских регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Чтобы их оформить, необходимо каждый раз при предоставлении листка нетрудоспособности указывать данные паспорта, СНИЛС и банковские реквизиты.

Новый проект постановления предусматривает, что все эти сведения необходимо будет предоставить единожды, а дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных листов, согласно которым листок нетрудоспособности теперь можно будет получать в электронном виде, а также получить дистанционно.

По новым правилам, в бумажном виде больничный лист можно будет получить при предъявлении удостоверяющего личность документа, а для получения листка нетрудоспособности в электронном виде также потребуется СНИЛС. Бумажный больничный также имеет силу наряду с электронным.

Помимо этого, теперь больничный лист по уходу за ребёнком не ограничен по срокам, однако оплачиваться будет не более 15 дней.

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