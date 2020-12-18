Москва, , 11:31 — REGNUM Около $1,5 млн составляет стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру. Об этом 18 декабря сообщил вице-президент телекоммуникационной компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Часто хакеры финансово вкладываются в нападение больше, чем компании в защиту», — приводит его слова РИА Новости.

Также вице-президент «Ростелекома» отметил, что в этом случае получается некоторый разрыв между возможностями хакеров и защиты компаний.

«Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня $1,5 млн», — отметил Ляпунов.

Кроме этого, он указал, что за кибератаками стоят очень квалифицированные люди, числом до нескольких десятков человек, которые создают атакующее программное обеспечение и проводят атаку.

«Кто им противостоит в каждой конкретной организации? Два-три специалиста, обычно без практического опыта борьбы со злоумышленниками такого уровня. Это несоизмеримо», — добавил Ляпунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что в составе МВД РФ появится киберполиция, соответствующее решение уже принято главой министерства Владимиром Колокольцевым.