Душанбе, , 11:21 — REGNUM Землетрясением магнитудой 4,3 произошло на границе Таджикистана и Афганистана, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.

Подземные толчки зарегистрированы 18 декабря в 8:54 (6:54 мск) в 285 км к юго-востоку от Душанбе. Глубина залегания эпицентра составила 190 км. Землетрясение произошло в 96 км к югу от Хорога. Ближайший город — Ишкашим находится на расстоянии 44 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Раштском районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,3 в 25 км от города Рашта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3