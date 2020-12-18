Красноярск, , 11:19 — REGNUM За сутки в Красноярском крае выявили 334 новых носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в региональном оперштабе. Темп прироста за сутки составил 0,8%.

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За весь период в Красноярском крае коронавирус выявлен у 42 253 человек.

Выздоровели 453 человека. Общее число выздоровевших в крае — 35 453 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в регионе выявили 335 носителей коронавируса.

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