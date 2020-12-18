Белгород, , 11:32 — REGNUM Предприятиям общественного питания Белгородской области разрешено работать до 23:59. Новое постановление, вносящее изменения в режим ограничений из-за пандемии коронавируса, подписал врио главы региона Вячеслав Гладков, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Кафе, ресторанам и иным предприятиям общественного питания разрешено работать до 23:59 по пятницам и субботам, а также в новогоднюю ночь и Рождество. В остальные дни до 23:00. При этом заведениям запрещено впускать новых посетителей в залы после 22:00. Ранее власти анонсировали работу общепита до 02:00. О причинах изменений рассказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

«К сожалению, не все заведения соблюдали предписанные Роспотребнадзором меры и наши договоренности, а динамика заболеваемости не улучшилась. Были зафиксированы серьёзные нарушения, некоторые предприятия общепита продолжали работать и после часа ночи. Подтверждается это зафиксированными серьёзными нарушениями: воровство, драки. В три и четыре часа ночи на территориях кафе и ресторанов. Поэтому было принято решение скорректировать первоначально озвученные меры послабления», — написал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Этим же постановлением от 17 декабря продлевается самоизоляция белгородских пенсионеров: с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, а также с 5 по 18 января 2021 года.

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