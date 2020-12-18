Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензенской области с 16 ноября по 13 декабря текущего года проходила акция «Сурский край — без наркотиков». На телефоны горячей линии в этот период поступило более 60 сообщений о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проведено около 1,5 тыс. профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В области в рамках акции зарегистрировали 122 наркопреступления, изъято порядка 8 кг наркотиков, выявлено 138 административных правонарушений за незаконный оборот наркотиков, возбуждены уголовные дела.

С целью профилактических мер правоохранители провели более 1,5 тыс. мероприятий, осуществили свыше 400 рейдов по выявлению уличной рекламы наркотиков. В интернет-пространстве выявлено более 150 сайтов пронаркотического характера, приняты меры к их блокированию. Во время проверки аптечных и образовательных учреждений обнаружены нарушения, связанные с хранением и учетом наркотических средств. По прокурорским искам четыре человека с диагнозом «наркомания» лишились водительских прав.

ИА REGNUM напоминает, в селе Богословка Пензенского района местный житель организовал в своем доме наркопритон. Установили, что мужчина приглашал своих знакомых для совместного изготовления и приема запрещенных веществ. Удалось задокументировать три таких эпизода. Оперативно-розыскные мероприятия привели к задержанию в притоне четырех человек, которые употребляли запрещенные наркотические вещества.

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