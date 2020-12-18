Москва, 18 декабря 2020, 11:16 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования выявили 6937 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает оперативный штаб столицы.
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Москва по-прежнему занимает лидирующую строчку среди российских регионов, а суточный прирост увеличивается — днём ранее тесты определили 6711 случаев заражения.
Всего в Москве выявили более 722 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.