Москва, , 11:16 — REGNUM Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников выступила в защиту терапевта Татьяны Яковлевой, работающей в больнице села Алакуртти Мурманской области. Напомним, жалоба на ее возраст и качество работы поступила на имя президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

«Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников считает не позволительным хамское высказывание в адрес врача из Алакуртти во время пресс-конференции Владимира Путина. Заявления подобного рода недопустимы. Татьяна Александровна Яковлева отдала профессии более 40 лет. Сейчас ей 66 лет, а не 86, как заявил пациент. В период пандемии работает с особой нагрузкой, принимая по 25−50 человек за день, не заслужила оскорбительных высказываний в подобной форме. Врач работает одна и ей приходится вести прием сразу на двух этажах поликлиники. Если специалист уволится, то кроме нее работать будет некому», — говорится в заявлении Ассоциации, опубликованном в социальной сети.

«Согласно информации, опубликованной в СМИ, Татьяна Адександровна Яковлева часто приходит на работу раньше, чтобы сделать выборку пациентам, которым требуется выписать льготные лекарства, чтобы они лишний раз не сидели в очереди, а просто пришли и сразу получили готовый рецепт. В амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. При этом около года кроме основных обязанностей фельдшера также выполняет работу терапевта», — указывается в заявлении.

Ассоциация считает, что пациент должен как минимум публично принести свои извинения за незаслуженное оскорбление, прозвучавшее на пресс-конференции Президента РФ. В России работает очень много опытнейших и хороших врачей в возрасте, их компетенции бессрочны. И это оскорбление всему медицинскому сообществу. Самые известные врачи, оставившие след в развитии мировой медицины, оставались на своих постах до последних дней.

«Оскорбление чести и достоинства медицинских работников, пренебрежительное отношение, к большому сожалению, происходит не редко со стороны пациентов. Многие врачи стараются не обращать на это внимания и самоотверженно несут свой долг перед людьми, потому что давали клятву Гиппократа. Но это просто из «ряда вон» выходящая ситуация, когда врач вынужден уволиться из-за оскорблений пациента. Необходимо восстановить справедливость и отстоять честь медицинского работника», — заявил Президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров.

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