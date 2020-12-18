Лусака, , 11:20 — REGNUM Мэр столицы Замбии, Лусаки, Майлз Сампа рассказал о планах провести свою свадьбу на несколько сотен человек в разгар пандемии, несмотря на то, что в стране запрещены массовые мероприятия, на которых присутствует более 50 гостей. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Чиновник планирует провести мероприятие на главном столичном стадионе. В ответ на критику общественности Сампа заявил, что решение провести свадьбу на такое большое количество человек было не его выбором, добавив, что «жители Лусаки изъявили желание присутствовать на свадьбе».

Он добавил, что на предсвадебном мероприятии в его доме собрались сотни людей.

Чтобы избежать давки, он решил провести свадебную церемонию и приём на стадионе на следующий день после Рождества и впускать туда людей в порядке живой очереди.

Он добавил, что будут приняты меры по обеспечению безопасности от распространения коронавируса.

Он также написал в Twitter, что нанял охрану из местного клуба бодибилдинга.

Отвечая на заявления критиков о том, что он может отложить свадьбу, он сказал: «Я не собираюсь ждать, пока коронавирус исчезнет — моя невеста может убежать!»