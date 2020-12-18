Москва, 18 декабря 2020, 11:15 — REGNUM На прошедшем 17 декабря заседании совета директоров ПАО «Аэрофлот» было принято решение о продаже 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного российского авиаперевозчика.
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«Аэрофлот» прекратит своё участие в «Авроре». Корпорация развития Сахалинской области получит 396 391 акцию авиаперевозчика за один рубль.
Как сообщало ИА REGNUM, единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ.