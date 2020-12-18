Петрозаводск, , 11:24 — REGNUM После того, как власти Республики Карелия объявили о достижении «плато» по заболеваемости коронавирусом, вновь начался рост суточного числа выявленных зараженных. За прошедшие сутки в регионе выявлено 394 инфицированных, что на 43 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 18 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из 394 новых инфицированных заболели 348 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 — в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии.

Кроме новых случаев в регионе продолжает отмечаться рост смертельных исходов. Так за прошедшие сутки в Карелии было зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице скончалась женщина 1932 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась женщина 1954 года рождения, в Центре паллиативной помощи скончался мужчина 1957 года рождения.

«Все трое — жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 23 032 жителя, из них 15 229 выздоровели, в том числе 416 — за минувшие сутки. Умерли 136 человек.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 37 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3244 пациентов, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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