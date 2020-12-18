Джакарта, , 11:14 — REGNUM Правительство Индонезии планирует сократить количество отходов на 30% к 2025 году, сообщает CNN Indonesia.

Из общего спроса на пластиковую упаковку 60% приходится на пищевую промышленность и производство напитков. Между тем, индустрия напитков в Индонезии в первом полугодии 2019 года выросла на 22,74%.

По данным Greenpeace Indonesia, при таком промышленном росте предполагается, что к 2050 году количество пластиковых отходов составит 12 миллиардов тонн.

Европа может быть примером в обращении с отходами. Правительство Индонезии также поощряет промышленность использовать многоразовую упаковку, чтобы минимизировать отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, коронавирус обнаружили у 2288 индонезийских граждан за границе.

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