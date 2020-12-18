Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге сохраняется так называемое плато по количеству новых суточных случаев коронавирусной инфекции. Между тем суточная смертность от ковида вновь поднялась почти до максимальных значений. Об этом 18 декабря сообщили в федеральном оперштабе.

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За последние сутки в Северной столице выявили 3757 новых носителей инфекции, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Средний суточный уровень выявления практически не меняется с 10 декабря, что позволило Роспотребнадзору заявить о выходе на плато. Впрочем, в Смольном это опровергают, обращая внимание на рост случаев госпитализации.

Выписали после выздоровления за минувшие сутки в Петербурге 3050 человек, что на 16 пациентов меньше, чем было выписано в предыдущие сутки.

При этом за последние 24 часа в Петербурге подтверждена смерть от COVID-19 еще 84 пациентов. Показатель смертности приблизился к максимальному суточному значению в 86 летальных исходов, зафиксированному 8 декабря. Петербургская суточная смертность превышает даже московскую (72 случая за последние сутки) и остается самой высокой в России.

С учетом новых данных в Петербурге выявлено 193 300 случаев заражения за время пандемии, выздоровел 111 781 человек, скончались от ковида 6692 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40 636 человек.

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