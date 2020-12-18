Ханты-Мансийск, , 11:12 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 229 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 18 декабря: Сургут — 32 случаев; Ханты-Мансийск — 27; Нефтеюганск — 19; Нижневартовск — 17; Сургутский район — 15; Нягань — 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 18 декабря 38 386 случаев. Излечились 34 262 человек, 489 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 17 декабря составляет 0,98.