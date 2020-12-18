Владивосток, , 11:10 — REGNUM В Хабаровском крае в 2021 году бесперебойный интернет придёт в отдалённые посёлки района им. Лазо. Выход в сеть получат общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Среднехорский. Для этого необходимо провести волоконно-оптические линии связи до посёлков Сидима и Среднехорский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о повсеместном внедрении интернета в стране.

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Глава края Михаил Дегтярёв уже подписал распоряжение о предоставлении Ростелекому части лесного участка для строительства ВОЛС.

Минприроды региона уже подготовило договор аренды части лесного участка под строительство. Площадь участка составит более 7,5 га. Возведение волоконно-оптической линии связи до отдалённых населённых пунктов ведётся в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», который предусматривает обеспечение доступом в сеть социально значимых объектов.

В 2019 году к интернету были подключены 163 социально значимых учреждения Хабаровского края. В 2020 году современные линии связи протянули ещё до 202 объектов. К концу 2021 года их общее количество вырастет до 626.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирная сеть дотянулась ещё до четырёх отдалённых поселений в Баргузинском и Джидинском районах Бурятии.