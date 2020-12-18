Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Жители Екатеринбурга проголосовали за пять парков и скверов для благоустройства в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В городе проходил опрос, в ходе которого наибольшее число голосов набрали следующие зелёные зоны: Преображенский парк (Академический микрорайон), «Солнечные аллеи» (Солнечный микрорайон), летний парк «Уралмаш», Опалихинский сквер и сад Энгельса.

Вскоре в Екатеринбурге проведут дополнительное голосование для выявления приоритетной для благоустройства территории, которую реконструируют в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открыли после реконструкции парк «Зелёная роща».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге официально открыли парк «Зелёная роща»