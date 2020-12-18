Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки подтвердили еще шесть летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались от этой болезни уже 195 человек. Кроме того, в Ленобласти продолжается рост числа зараженных коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Так, за прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 235 новых инфицированных, что на девять человек больше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлении 253 человека.

Всего за время пандемии в области заразился 20 861 житель, из них 18 784 человека выздоровели. Умерли 195 человек.

В региональном оперативном штабе сообщили, что в настоящее время в больницах области развернута 2881 койка, из них 611 свободны (21,21%), в том числе 205 реанимационных.

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