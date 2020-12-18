Улан-Удэ, , 11:00 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ стартовала акция по привлечению пассажиров в муниципальный общественный транспорт. Теперь каждая четвёртая и последующие поездки в течении дня на автобусах и трамваях с 21 декабря будет бесплатной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Участвовать в акции смогут все, кто ездит с пересадками или активно передвигается по городу. Специально запустили акцию перед Новым годом: пассажиропоток в последние недели декабря всегда выше», — отметил мэр города Игорь Шутенков.

Акция продлится до 28 февраля. Согласно условиям, её участники должны оплатить три первые поездки через терминал. При этом поездки в трамваях и автобусах накапливаются отдельно.

Читайте также: Волонтёры в Улан-Удэ будут ездить на трамваях бесплатно