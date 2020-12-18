Москва, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 28 522 случая заражения коронавирусом, сообщил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах Федерации. Выписали за эти же сутки 26 093 пациента, проходивших лечение от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в РФ, рассказал источник, выявили 2 791 220 случаев заражения SARS-CoV-2.