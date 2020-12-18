Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призвал горожан соблюдать меры гигиенической профилактики в период активности возбудителей гриппа и коронавирусной инфекции. Власти напомнили, что симптомы COVID-19 аналогичны симптомам сезонного гриппа.

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«При заболевании гриппом или коронавирусной инфекцией необходимо: остаться дома и срочно обратиться к врачу; выделить больному отдельную комнату в доме; ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми и другими людьми из зоны риска; часто проветривайте помещение; сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами; часто мойте руки с мылом; ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.); ухаживать за больным должен только один член семьи», — отметили в департаменте.

Уточняется, что к заражению предрасположены: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.