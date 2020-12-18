Брянск, , 10:51 — REGNUM Новые 199 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Брянской области 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Впервые зарегистрировано 12 летальных исходов.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус у жителей региона составляет 20 тыс. 520. Выздоровели 18 тыс. 515 человек, в том числе 301 пациент выписан за минувшие сутки. Зарегистрировано 12 летальных исходов, таким образом от осложнений, вызванных инфекцией, в Брянской области скончался 181 человек.

За сутки лаборатории проверили 2740 тестов, всего выполнено 342 тыс. 147 исследований.