Москва, , 10:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции не совсем точно сказал о возвращении к традиционной очной форме образования, при этом упомянув, что «дистанционное обучение стало частью нашей жизни», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Стоит обратить внимание, что еще в 2011 году в Санкт-Петербурге был принят Модельный закон о дистанционном обучении в государствах — участниках СНГ, утвержденный постановлением №36−5 на 36-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Согласно данному закону, дистанционное обучение не является самостоятельной формой обучения и предполагает опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и преподавателей и реализуется при всех формах получения образования в основном через интернет.

Обучающиеся дистанционно обладают всеми правами и обязанностями обучающихся по соответствующей форме получения образования, а при окончании обучения — правом на получение документов об образовании (ст. 25 Модельного закона).

Естественно, в то время никто не обратил внимания на положения данного закона, поскольку интернет был еще далеко не такой, как сейчас. Это казалось за гранью фантастики.

Однако не стоит забывать, что по некоторым профессиям, специальностям и направлениям подготовки не допускается реализация образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В частности, невозможно выучиться дистанционно на штукатура, швею, кассира, официанта и ювелира.

Но при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части — это возможно.

Таким образом, худшие опасение, повергнувшие большинство граждан в шок, потихоньку реализуются. Возможно, данный процесс, начавшись в Москве, постепенно доберётся до регионов.

С огромным количеством проблем столкнулись семьи при данной форме обучения, от отсутствия компьютера до отсутствия интернета вовсе. Такие кардинальные меры необходимо начинать только тогда, когда высокоскоростной интернет будет на уровне по всей стране.

А может быть, как сказал глава государства, будет действовать «смешанная система». В любом случае пока что нет определённости, как будет выстроена в дальнейшем система образования.

На мой взгляд, традиционную форму обучения, классный час, родительские собрания и все иные атрибуты школьной жизни необходимо сохранить. В настоящее время дистанционное обучение похоже на пропасть в российском образовании», — высказал свое мнение юрист.

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