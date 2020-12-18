Варшава, , 10:42 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в республике с 28 декабря по 17 января будут ужесточены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Так, во время пресс-конференции Недзельский обнародовал перечень новых ограничений. Вводится запрет на передвижения детей и подростков до 16 лет по улицам и общественным местам с 8 часов утра до 16 часов вечера по местному времени; будут закрыты торговые центры, за исключением основных продуктовых магазинов и аптек; закрыты будут также отели, кроме гостиниц для медицинского персонала; не будут работать горнолыжные трассы и спортивная инфраструктура для массового отдыха и посещения; а все люди, прибывшие в Польшу из третьих стран, в том числе стран ЕС, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Недезельский пояснил новые ограничения продолжающейся второй волной пандемии, а также опасениями, что во второй половине зимы и весной республику может ожидать третья волна. По его мнению, «Рождество и зимние каникулы — очень опасный период, потому что люди ходят друг к другу в гости и собираются большими компаниями, а дети проводят время друг с другом».