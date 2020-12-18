Москва, , 10:42 — REGNUM Новый ежегодный рейтинг вин, произведенных из российского винограда, включая игристые, в рамках проекта «Винный гид России», составило совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ 18 декабря Роскачество.

Уточнятся, что рейтинг был составлен в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.

«По сравнению с предыдущим годом исследования сравнимый уровень качества вырос. Больше 85% исследованных торговых марок могут быть рекомендованы к новогоднему столу россиян», — отмечают эксперты Роскачества.

Также уточняется, что вина для проекта «Винный гид России» были куплены аккредитованными специалистами Роскачества в обычных магазинах в Москве и Московской области, а также в винодельческих районах РФ (Крым, Севастополь и Краснодарский край).

Кроме того, указывается, что исследование вин проводилось «вслепую» комиссией из 40 профессиональных экспертов-дегустаторов с подтвержденной аккредитованной государством сенсорной лабораторией квалификацией. Всего было исследовано 70 наименований российских игристых вин всех типов, 24 торговых марки и 15 производителей.

«Первое место в «личном зачёте» занял брют Мысхако Flute, розовое игристое вино, произведённое на агрофирме «Мысхако» методом Шарма и набравшее 84,19 балла из 100 возможных. Второе и третье место заняли вина из «Золотой Балки»: ZB Wine Frizzante (игристое жемчужное) и ZB Moscato (игристое вино с ЗГУ Крым, полусладкое белое)», — говорится в исследовании Роскачества.

В то же время, отмечается, что все три победителя был произведены из винограда 2019 года урожая.

При этом ведущее место в «общем зачёте» вин, набравших максимальное количество баллов, заняли торговые марки Крыма, а титул лучшего игристого вина, произведенного классическим методом, по версии Роскачества, третий год подряд получила продукция виноделов «Абрау-Дюрсо».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава Роскачества Максим Протасов заявил, что качество красной икры, продаваемой в России, улучшилось.