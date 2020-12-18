Волгоград, 18 декабря 2020, 10:42 — REGNUM 600 коров из Калмыкии привезли на зимнюю передержку в Волгоградскую область. Из-за сильной летней засухи в соседней республике возникла напряжённость с кормами.
Зимовать животные будут в двух фермерских хозяйствах на территории Среднеахтубинского района. До пункта назначения стадо довезли в грузовиках, дорога заняла больше 20 часов. Перед отправкой калмыцкие коровы пробыли на 30-дневном карантине, ветеринары профилактически исследовали животных.
Волгоградская область при федеральной поддержке направила в Калмыкию и более 10 тысяч тонн корма. Зимовать «соседи» ориентировочно будут до мая 2021 года, сообщает ГТРК «Волгоград-ТРВ».