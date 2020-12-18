Воронеж, , 10:34 — REGNUM Число больных COVID-19 с клиническими проявлениями за неделю выросло на 7%. Данные привел 17 декабря на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Механтьев отметил, что пациенты с клиническими проявлениями ОРВИ преобладают в числе ковидных больных. При этом за неделю по первичным обращениям снизилось число случаев пневмонии на 3%, бессимптомных форм — на 4%. Отмечается и снижение заболеваемости среди жителей старше 65 лет — на 4%.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 за неделю зафиксирован среди сотрудников офисов (+44%), водителей транспорта (+41%), работников образования (+21%) и здравоохранения (+19%). В то же время на 35% снизилась заболеваемость на промышленных предприятиях, на 25% — в сельском хозяйстве.

За прошедшую неделю в регионе на 13% выросла заболеваемость ОРВИ, превышение эпидпорога зафиксировано уже в 11 районах области.

Как сообщало ИА, власти Воронежской области приняли решение установить единый срок для зимних школьных каникул с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.