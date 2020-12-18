Уфа, , 10:47 — REGNUM Депутаты госсобрания Башкирии намерены внести в Госдуму РФ законопроект о запрете работы передвижных дельфинариев и зоопарков. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

По словам председателя государственного собрания республики Константина Толкачева, депутаты предлагают на всей территории России ввести запрет на создание и работу передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев.

Он подчеркнул, что такая потребность уже давно назрела, поскольку в этих заведениях антигуманно относятся к животным, которые в любую погоду и время года находятся в тесных клетках, лишенные необходимого питания и ухода.

Толкачев заметил, что такое обращение с животными может привести к агрессии с их стороны, что является опасным для людей.

Сообщается, что передвижные зоопарки и дельфинарии уже запрещены во многих странах мира.

Спикер парламента отметил, что законопроектом предусмотрен переходный период. Так, если закон будет принят, то он вступит в силу через полгода. Этот период даётся владельцам этих заведений, чтобы они нашли возможность перейти на стационарный режим работы и обеспечили необходимые условия содержания животных.

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