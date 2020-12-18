Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время ожидается снижение температуры до — 13 градусов, а затем упадёт до 24-градусной отметки, при этом местами будет ещё холоднее. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 18 декабря температура будет понижаться, к вечеру ожидается −8…−13 градусов мороза. 19 декабря из-за скандинавского антициклона с арктическим воздухом температура продолжит снижаться и составит −19…−24 градусов, а местами будет ещё холоднее. Морозы сохранятся 20 декабря.

Отметим, что ранее чувашские спасатели выступили предупреждение о непогоде из-за морозов.

Синоптик-любитель также напоминает, что это третье резкое похолодание в декабре. Два предыдущих длились по шесть дней. По предварительным данным, в этот раз морозы продержатся неделю, ожидается в среднем −10…−15 градусов.

Потепление со снегопадами может принести 26−27 декабря южный циклон со стороны Черного моря. Но при этом не исключается сильный ветер, что может привести к метелям и снежным заносам на дорогах.