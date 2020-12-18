Воронеж, , 10:30 — REGNUM Арбитражный суд Центрального округа утвердил решение, ранее вынесенное Воронежским УФАС, о картеле на 137 млн рублей на торгах по инженерному проектированию транспортных развязок в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФАС России 18 декабря.

По информации Воронежского УФАС, картель был создан на торгах по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц и транспортных развязок в Воронежской области. Его участниками антимонопольное ведомство признало ООО «Центр-Дорсервис» и ООО «Геоинформационные и транспортные технологии», которые заключили 12 контрактов на общую сумму более 130 млн рублей.

Ответчики обжаловали решение антимонопольного органа, представив договор доверительного управления, которым обосновывали антиконкурентное соглашение. Они, в частности, пояснили, что осуществляют единую хозяйственную деятельность в общих интересах и на них не распространяются запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством. В то же время, Арбитражный суд Центрального округа в ходе рассмотрения дела указал, что договоры не освобождают предпринимателей от обязанности соблюдения требований норм закона.

Арбитраж подтвердил законность решения Воронежского УФАС России, судебные акты предыдущих инстанций отменены.