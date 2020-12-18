Ташкент, , 10:26 — REGNUM На развитие дошкольного образования в Узбекистане направят $100,57 млн. Об этом 18 декабря сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Средства выделены в рамках проекта «Улучшение развития детей с раннего возраста». Программа реализуется при участии Международной ассоциации развития и организации Глобальное партнерство в области образования.

Средства будут направлены на повышение доступности дошкольного образования, улучшение условий обучения в государственных дошкольных учреждениях и создание системы оценки качества образования.

Напомним, 19 июля 2019 года представители Узбекистана и Международной ассоциацией развития подписали кредитный договор на $59,5 млн в рамках проекта «Улучшение развития детей с раннего возраста».

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