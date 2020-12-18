Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault открыл первый в России и регионе Евразия шоу-рум с дизайном, выполненным по стандартам Renault Store Evolution. Об этом сообщает пресс-служба французской компании.

Новый стандарт был внедрён в автоцентр компании ООО «Полярис» в Санкт-Петербурге.

В шоуруме появилось множество элементов визуализации. Среди них можно отметить: digital-тотем, brand-wall и ТВ-модуль с 55» монитором touch-screen. Интерьер автосалона выполнен в оранжевом, красном и фиолетовом оттенках. Кроме того, внутреннее пространство дилерского центра отделано искусственным камнем.

Суммарная площадь центра равна 1830 кв.м. В шоу-руме можно разместить девять выставочных машин. Там также есть зоны ожидания с Wi-Fi и зона выдачи новых машин. В сервисной зоне оборудованы два поста мойки, одиннадцать постов электрики, шиномонтаж и др.

Напомним, с января по ноябрь нынешнего года российские дилеры Renault продали 116 262 новых автомобиля марки — на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге Renault заняла четвертое место по реализации среди всех автопроизводителей в России.

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