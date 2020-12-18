Москва, , 10:21 — REGNUM Новогодние подарки в сложное время пандемии коронавируса должны нести терапевтический эффект, сообщили опрошенные РИА Новости психологи.

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Так, по словам члена Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Елены Обуховой, подарки — это возвращение в детство. Что касается лично её, то она хотела бы получить в подарок «тот самый калейдоскоп из детства».

«То есть тема подарков — как форма терапии, как бы высокопарно это ни звучало. Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи», — сказала психолог.

Вместе с тем психолог Ирина Ларина сообщила, что терапевтическим становится не содержание подарка, а его форма. Многие люди, несмотря на возраст, в душе остаются детьми, поэтому важно создать ощущение зимней сказки.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного ИХ «Ромир», большинство жителей России на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья (79%) и счастья (58%) для себя и своих близких. Заработать побольше денег в новом году хотели бы 36%. Попросили бы у Деда Мороза новую машину, дачу или квартиру по 18%.

Также среди новогодних желаний Деду Морозу: путешествие (14%), новый смартфон (7%), встретить настоящую любовь (6%), компьютер (4%). родить ребенка (3%), выйти замуж/жениться (3%).

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