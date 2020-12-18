Самара, , 10:25 — REGNUM Вопросы незавершенного строительства обсудили в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра имущественных отношений Сергея Черепанова в текущем году число проблемных объектов, которые находились на балансе управления капитального строительства, было уменьшено на 26 в результате оформления прав на них.

Сообщается, что чиновники уже подготовили проект программы рассмотрения объектов межведомственной комиссией на следующий год. Были приняты решения о завершении строительства некоторых объектов, включая станцию метро «Алабинская», детское отделение психоневрологической больницы на ул. Воронежской в Самаре, Нефтегорскую центральную районную больницу.

Отмечается, что по некоторым объектам, которые требуют больших вложений для их достройки, было принято решение рассмотреть возможные механизмы федеральной поддержки.

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