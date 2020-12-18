Чебоксары, , 10:17 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина поручил взять «под контроль каждое обращение, разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить». По его словам, некоторые жалобы он «уже перехватывал», направляя обращения руководителям муниципалитетов. И подчеркнул, что обращения могут носить «двойной характер». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Об этом глава региона заявил сегодня, 18 декабря, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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В ходе обсуждения эпидемиологической ситуации Олег Николаев особое внимание уделил реакциям и обращениям в социальных сетях, переключившись на прошедшую 17 декабря расширенную пресс-конференцию Владимира Путина. Поток вопрос президенту шёл из регионов не только в кол-центр, но и в социальных сетях.

«В том числе обращения были и из Чувашской Республики. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу взять под контроль каждое обращение, разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить, в чём проблема, что нам надо делать и выработать конкретные подходы. Некоторые [обращения] я уже вчера перехватывал, отправлял отдельным главам администраций.

Это важная задача. Здесь имеет вопрос двойного характера. Первое: если проблема упущена, и мы на это не обратили внимание. Это вопрос, требующий отдельного разговора… Но есть и другая сторона. Некоторые пользователи социальных сетей пытаются использовать определённую ситуацию в иных целях. Поэтому прошу, в том числе в связи с этим, углубиться в суть содержания каждого обращения, разобраться в проблеме детально, привлечь всех участников по необходимости, в том числе контролирующие, надзирающие и правоохранительные органы», — поручил Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что «по каждому» обращению нужно дать «ответы и людям, и самим себе». И сделать «выводы как дальше работать в плане решения системных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась более 4,5 часов, было задано свыше 50 вопросов. Из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в в режиме видеоконференции.