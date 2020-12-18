Чебоксары, 18 декабря 2020, 10:17 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина поручил взять «под контроль каждое обращение, разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить». По его словам, некоторые жалобы он «уже перехватывал», направляя обращения руководителям муниципалитетов. И подчеркнул, что обращения могут носить «двойной характер». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Об этом глава региона заявил сегодня, 18 декабря, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»
В ходе обсуждения эпидемиологической ситуации Олег Николаев особое внимание уделил реакциям и обращениям в социальных сетях, переключившись на прошедшую 17 декабря расширенную пресс-конференцию Владимира Путина. Поток вопрос президенту шёл из регионов не только в кол-центр, но и в социальных сетях.
Глава Чувашии подчеркнул, что «по каждому» обращению нужно дать «ответы и людям, и самим себе». И сделать «выводы как дальше работать в плане решения системных вопросов».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась более 4,5 часов, было задано свыше 50 вопросов. Из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в в режиме видеоконференции.