В Калуге в пятый раз назовут лучшего территориального представителя

Калуга, 18 декабря 2020, 10:18 — REGNUM «Лучший территориальный представитель» — конкурс под таким названием уже пять лет проводит управление по работе с населением Калуги. Как сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, цель конкурса — выявление и поощрение лучших сотрудников управления, совершенствование профессионального мастерства территориальных представителей.
В комиссию конкурса вошли глава городского самоуправления Юрий Моисеев и первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков.
Конкурс проходит по трем номинациям: «Лучший представитель городских территорий», «Лучший представитель сельских территорий» и «Лучший молодой специалист территориального отдела».