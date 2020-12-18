Калуга, , 10:18 — REGNUM «Лучший территориальный представитель» — конкурс под таким названием уже пять лет проводит управление по работе с населением Калуги. Как сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, цель конкурса — выявление и поощрение лучших сотрудников управления, совершенствование профессионального мастерства территориальных представителей.

В Калуге в пятый раз назовут лучшего территориального представителя Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

В комиссию конкурса вошли глава городского самоуправления Юрий Моисеев и первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков.

Конкурс проходит по трем номинациям: «Лучший представитель городских территорий», «Лучший представитель сельских территорий» и «Лучший молодой специалист территориального отдела».