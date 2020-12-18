Москва, , 10:56 — REGNUM Новогодние праздники у себя дома намерены провести 52% жителей России, ещё 26% отправятся в пригород, а 19% планируют путешествие по стране. Таковы итоги опроса компании IDF Eurasia, опубликованные 18 декабря.

Зарубежную поездку запланировали 3% опрошенных. Их них 67% намерены отправиться в Турцию, в Абхазию — 12%, в Египет — 8%, еще по 5% выбрали Кубу и Танзанию, по 1% — Японию, Южную Корею и Мальдивы.

Те, кто хочет путешествовать по России, заинтересовались экскурсионными программами в городах, таких 58%. Ещё 20% и 17% соответственно хотели бы купить туры на север и в Великий Устюг к Деду Морозу. Ещё 5% опрошенных интересуются поездками на горнолыжные курорты, сообщает ТАСС.

Опрос проходил с участием 4720 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих по всей России.