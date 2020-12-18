Симферополь, , 10:12 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердилось 356 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря на странице в социальной сети написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 351 случае заражения коронавирусом.

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«За 17 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал Аксёнов.

За весь период пандемии в Республике Крым было подтверждено 20 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 920 человек. Скончались 407 пациентов с COVID-19, в том числе семь смертей вошли в статистику за минувшие сутки.