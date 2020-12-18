Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Практически единогласным решением группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб рекомендовала руководству регулятора разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19, созданной компанией Moderna, на территории США. Заседание комитета 18 декабря транслировалась на сайте американского ведомства.

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При этом при принятии решения 20 экспертов высказались в пользу применения данного препарата для совершеннолетних жителей США и один воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что FDA одобрило вакцину, которую разработала американская компания Pfizer совместно со своим немецким партнером BioNTech.