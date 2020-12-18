Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые неофициально выполняли работу коллекторов и попытались похитить мужчину, требуя у него возврата долга. О закономерном финале этой нашумевшей истории 18 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, днем 17 декабря 2020 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило тревожное сообщение о конфликте между несколькими мужчинами у дома 18 по Дачному проспекту. Трое мужчин силой усадили четвертого в автомобиль, после того как принудительно вывели его из ресторана.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые при содействии коллег из вневедомственной охраны задержали и доставили в отдел всех участников конфликта — 32-летнего потерпевшего и еще троих мужчин, 27, 31 и 38 лет.

Потерпевший рассказал, что он генеральный директор фирмы. Трое задержанных — коллекторы, которые силой посадили его в салон автомобиля, после чего потребовали в качестве возврата долга 700 тысяч рублей и угрожали физической расправой.

«Задержанными коллекторами оказались двое уроженцев Дагестана и один уроженец среднеазиатского государства. Все трое ранее не попадали в поле зрения полиции. У них изъяты предметы, похожие на пистолеты, — уточнили в ведомстве. — Позднее из медучреждения поступила телефонограмма о получении травм потерпевшим».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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