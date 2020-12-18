Джакарта, , 09:59 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Индонезии, коронавирус обнаружили у 2288 индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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За сутки коронавирус подтвердили у пяти граждан Индонезии, проживающих в Великобритании и на Филиппинах.

К настоящему времени от коронавируса за границей скончались 162 гражданина Индонезии, а еще 558 индонезийских граждан находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Бразилия вступают в новую главу стратегического партнерства.

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