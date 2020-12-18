Ташкент, , 09:56 — REGNUM Хоким (глава) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев призвал не ограничивать молодежь для съемки видеороликов в TikTok. Об этом он заявил на «Ташкентском молодежном форуме-2020».

«Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаем препятствий для развития», — сказал градоначальник.

Он добавил, что молодежь необходимо направить на правильный путь развития. Это позволит сформировать необходимые для страны кадры.

Напомним, в начале октября в передаче Amirxon Umarov Show на телеканале MY5 раскритиковали девушек, которые снимают видео в TikTok. Одна из участниц шоу заявила, что у таких девушек возникнут проблемы с замужеством.