Краснодар, , 09:55 — REGNUM Предварительное следствие по уголовному делу о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа Зондеркоманды СС-10 «а» возобновлено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Массовые убийства мирных жителей оккупированных территорий Кубани гитлеровцы и их пособники совершали в период с августа 1942 года по январь 1943 года. Оккупанты зверски расправлялись с советскими гражданами: стариков, женщин, детей морили голодом, расстреливали, закапывали заживо, травили в газовых камерах. В соответствии с архивными документами, карательные операции на Кубани и в Ростовской области в 1942−43 годах проводила Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. Установлено, что члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием пособников в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской зверски расстреляли более 247 человек. Во время оккупации гитлеровцы в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), в Краснодаре убили не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц — людей отправили в мобильные газовые камеры.

Уголовное дело по фактам массовых убийств граждан СССР членами Зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») на территории Краснодарского края, а также Ростовской области было возбуждено в октябре 1970 года. Было вынесено несколько приговоров — по делу осуждены Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн. Однако другие преступники наказания не понесли. В их числе — Гельмут Оберлендер, которые на данный момент проживает на территории одного из зарубежных государств.

Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в 1972 году. Теперь его возобновили — следователи проводят действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к массовым убийствам мирных жителей.