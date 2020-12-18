Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии новогодние массовые мероприятия для детей в учреждениях культуры и образования проводиться не будут. Исключение могут составить праздники в дошкольных группах или школьных классах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 18 декабря, на заседании оперативного штаба республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

В ходе заседания глава минобразования Чувашии Алла Салаева, говоря о праздновании нового года, подчеркнула, что утренники и школьные праздники будут проводиться «исключительно в классах и группах»:

«Все массовые мероприятия в образовательных учреждениях, театрах, учреждениях дополнительного образования, безусловно, исключены, чтобы дети и родители не пересекались».

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что в республике не проводятся массовые мероприятия для детей, чтобы исключить пересечение школьников из разных образовательных учреждений.

«Поэтому даже если в учреждениях культуры мероприятия проводятся, то они проводятся только в виде постановок, конкретных мероприятий. До нового года учреждения дополнительного образования не будут функционировать. Они начнут свою деятельность после нового года. Это один из вопросов, который поступает в социальных сетях, в том числе и ко мне», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии, оценивая ситуацию с коронавирусом, подчеркнул, что она является «достаточно напряжённой», хотя показатель выявляемых случаев заражения держится на достаточно высоком уровне. В ближайшее время в республике «расширятся амбулаторные возможности», что позволит частично снять нагрузку на систему оказания стационарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии оценил ситуацию с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Чувашии жертвами коронавируса стали 400 человек