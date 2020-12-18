Йошкар-Ола, , 15:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 декабря выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 54 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8511 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 7563 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 50 человек. 109 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки и накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 839 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 417 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1063 человека, из них у 1054 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 84 пациента, при этом госпитализировали 80 жителей Марий Эл.