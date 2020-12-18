Москва, , 09:56 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самыми продаваемыми в России новыми автобусами стали машины ПАЗ. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в России было продано 357 автобусов марки ПАЗ, что на 35% меньше, чем год назад.

Вторую строчку рейтинга заняли автобусы «ЛИАЗ», чьи продажи в ноябре выросли на 110,7%, до 257 единиц. Замыкают тройку лидеров автобусы «НЕФАЗ». В России в прошлом месяце было реализовано 215 экземпляров машин Нефтекамского автозавода, что на 2,4% меньше показателя прошлого года.

Пятёрку лидеров замыкают автобусы МАЗ (101 шт.; +44%) и КАВЗ (80 ед.; +281%).

Напомним, в ноябре 2020 года в России было реализовано 1223 новых автобуса — на 3,5% больше по сравнению объёмом продаж аналогичного периода прошлого года.

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