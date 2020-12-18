Вашингтон, , 09:51 — REGNUM У американской компании Pfizer отсутствуют трудности при производстве и транспортировке в США вакцины от коронавирусной инфекции, которая была ею создана совместно с немецким партнером BioNTech. Об этом 18 декабря сообщил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

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«У Pfizer не возникает никаких трудностей в производстве нашей вакцины от COVID-19 и никаких задержек при ее транспортировке», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, в приводимом им заявлении компании отмечается, что на текущей неделе Pfizer поставила 2,9 млн доз вакцины, которые были заказаны федеральным правительством США, и доставила их в заранее оговоренные места.

«У нас на складе есть еще миллионы доз, но на данный момент мы не получили ни одной инструкции по отгрузке дополнительных доз», — также отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минздрава Алекс Азар заявил, что американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила властям США о возможных проблемах с производством своей вакцины против коронавирусной инфекции.