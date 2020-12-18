Саранск, , 12:08 — REGNUM В по состоянию на 18 декабря выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 90 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 352 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 82 человека, всего с начала пандемии выздоровели 10 096 жителей Мордовии. 79 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев в регионе не было. Накануне был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2177 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2225 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1744 человек.